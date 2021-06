Napoli, spunta Pelkas per il centrocampo: anche il Bologna su di lui

Secondo l’edizione odierna del Corriere di Bologna, per il Napoli sarebbe spuntato un nome nuovo per il centrocampo. Si tratta di Dimitrios Pelkas, 27enne del Fenerbache. Nazionale greco, il calciatore è un profilo molto duttile ed interessante, capace a ricoprire parecchi ruoli del 4-2-3-1.

La valutazione che ne fa il Fenerbache è di 7 milioni di euro. Su Pelkas però non vi è solo il Napoli. Forte su di lui, sempre dalla Serie A, c’è ad esempio il Bologna, che ha già offerto al club turco circa 5 milioni e mezzo di euro. Una proposta rispedita prontamente al mittente, che però non sembra aver scoraggiato del tutto la società rossoblu.

Una folta concorrenza dunque, in cui nelle ultime ore è spuntato anche il Rubin Kazan. Non è un caso comunque che sia il Napoli che il Bologna, le due squadre maggiormente interessate a lui, usino lo stessa sistema di gioco, il 4-2-3-1.

Dimitrios Pelkas infatti, come già accennato, fa della duttilità una delle sue migliori armi. Il 27enne greco predilige giocare mediano davanti alla difesa, ma è comunque molto abile a coprire i ruoli sulla trequarti o eventualmente quelli di mezzala nel centrocampo a 3.

Per il Napoli comunque questo profilo non sembra rappresentare una priorità, bensì più un piano di riserva su cui puntare per una soluzione low-cost. Ovviamente rimane da capire il destino di Fabian Ruiz, ancora in bilico tra cessione e permanenza.