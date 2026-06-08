Napoli, spunta Singo per la fascia destra: il Galatasaray fissa il prezzo

Il Napoli continua a muoversi sul mercato alla ricerca dei profili giusti per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i reparti che potrebbero essere ritoccati c’è quello delle corsie esterne, considerate una priorità dalla dirigenza azzurra. Nelle ultime ore, dalla Turchia è emerso un nome che conosce già molto bene il campionato italiano: Wilfried Singo

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L’esterno ivoriano, classe 2000, è finito nel mirino del club partenopeo dopo le positive esperienze vissute in Serie A. Le sue qualità atletiche, la capacità di coprire tutta la fascia e la versatilità tattica lo rendono un profilo particolarmente interessante per il Napoli, che sta valutando diverse opzioni per rafforzare il proprio organico. Secondo le indiscrezioni provenienti dall’estero, il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione.

L’operazione, tuttavia, non si preannuncia semplice. Il Galatasaray considera Singo un elemento importante della squadra e avrebbe fissato una valutazione elevata per lasciarlo partire. Il club turco sarebbe disposto ad ascoltare offerte attorno ai 40 milioni di euro, una cifra significativa che impone riflessioni approfondite da parte della società azzurra.

Pronto l’assalto?

Sul giocatore, inoltre, non manca la concorrenza. Diverse società europee starebbero monitorando la situazione, attratte dalle qualità di un calciatore che, nonostante qualche problema fisico nell’ultima stagione, continua ad avere estimatori in tutto il continente.