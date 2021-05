Napoli, spunta un “like” di Zaccagni su un post: indizio di mercato? [FOTO]

Il calciomercato non è fatto solo di trattative ed ufficialità, ma anche di gesti, indizi e piste. Un clamoroso indizio di mercato potrebbe essere ad esempio quello causato da un “like” galeotto di Mattia Zaccagni su un post di Instagram.

Il post incriminato appartiene al profilo ufficiale Instagram della Serie A, ma il suo contenuto è a tinte azzurre. Una foto dei ragazzi del Napoli esultare dopo il gol di Fabian Ruiz contro l’Udinese, una didascalia molto semplice che recita “Welcome to the party“.

Ed il “like” di Mattia Zaccagni. Ovviamente non è detto che si tratti di un indizio di mercato, potrebbe trattarsi di un errore o semplicemente di un gesto senza secondi fini. Fatto sta però che la finestra estiva di calciomercato si avvicina ed a lungo il centrocampista del Verona è stato inquadrato come primo acquisto del Napoli per la prossima stagione.

Con l’attenzione giustamente rivolta al campo, le voci sull’approdo di Mattia Zaccagni al Napoli sono via via scemate. Ciò però non vuol dire che l’affare è saltato, tutt’altro. Prima però alle pendici del Vesuvio bisognerà fare chiarezza riguardo al progetto tecnico.

In quel di Napoli infatti c’è ancora da sciogliere il nodo allenatore, con qualche dubbio che rimane anche intorno alla figura del direttore sportivo. Un piano tecnico da rifondare dunque, e dal quale dipenderanno le trattative della prossima estate.