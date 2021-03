Napoli, spuntano le cifre dell’offerta a Zaccagni: Milan alla finestra

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è tornata a parlare della trattativa in corso tra il Napoli e l’Hellas Verona per Zaccagni. In particolare tra le righe dell’articolo sono emerse le cifre proposte al calciatore per approdare nella squadra azzurra.

De Laurentiis infatti pare aver offerto a Zaccagni un ingaggio da 1 milione di euro a stagione, contro i 500 mila euro attualmente percepiti all’Hellas Verona. Un’operazione comunque perfettamente in linea con l’abbattimento dei costi che per forza di cose dovrà verificarsi in quel di Napoli.

Il prossimo calciomercato azzurro sarà infatti probabilmente caratterizzato da operazioni finalizzate a ringiovanire la squadra ed a diminuire il monte ingaggi della rosa. Non si escludono infatti, a tale proposito, cessioni di spessore.

Per quanto riguarda l’eventuale arrivo di Mattia Zaccagni, il fantasista italiano appare molto vicino al Napoli, con il club azzurro e quello napoletano che da tempo hanno raggiunto un accordo per il lieto fine della trattativa. L’unico ostacolo da superare è la volontà del calciatore.

Se da un lato infatti il centrocampista dell’Hellas Verona ritiene congrua l’offerta economica napoletana, dall’altro lato rimane molto affascinato dalle sirene rossonere che nelle ultime ore si sono fatte sentire. Il Milan infatti pare essersi fiondato prepotentemente sulle tracce di Zaccagni, aumentando così la concorrenza sul giocatore.