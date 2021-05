Napoli, spuntano tre identikit per la prossima stagione: i nomi

Nelle ultime ore il portale online AreaNapoli ha stilato una lista di nomi che potrebbero rientrare nei piani del Napoli per la prossima finestra di calciomercato. Più che vere e proprie trattative si parla di identikit verosimili che potrebbero interessare il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Nello specifico, i profili di cui il club partenopeo necessita urgentemente sono un difensore centrale, un terzino sinistro ed un centrocampista centrale. I nomi a riguardo sono molti ed ovviamente è molto difficile individuare i veri interessi del Napoli.

Secondo AreaNapoli comunque, il terzino sinistro ideale risponde al nome di Emerson Palmieri. Il terzino sinistro appare ormai escluso dai piani tecnici del Chelsea e quindi potrebbe rappresentare un’occasione importante per il Napoli.

Il profilo del difensore centrale dipende in primis dal futuro di Kalidou Koulibaly, sempre in bilico tra addio e permanenza. Al suo posto potrebbe arrivare un calciatore giovane e di prospettiva. L’ideale in questo caso sarebbe un giocatore simile a Konate, vicinissimo però ormai a diventare un giocatore del Liverpool.

Infine per quanto riguarda il centrocampista centrale, alla dirigenza azzurra piace molto Soumaré del Lille. Anche in questo caso comunque molto dipende dal mercato in uscita. Mentre ad esempio Lobotka è sicuro di lasciare Napoli, il futuro di Fabian Ruiz è ancora tutto da scrivere. Nel caso di cessione dello spagnolo si punterà su un profilo di maggiore spessore: a tale proposito, il sogno rimane De Paul.