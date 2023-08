Napoli, squadra incompleta a 10 giorni dal campionato: altri 5 calciatori sono con le valigie in mano

Che in casa Napoli ci sarebbe stata una rivoluzione dopo l’addio di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli era prevedibile, ma non fino a questo punto. La squadra titolare rischia infatti di essere smantellata, con l’entusiasmo per la vittoria dello Scudetto che sembra già essersi svanito dopo gli ultimi avvenimenti. I tifosi credono fermamente in Aurelio De Laurentiis, il quale, però, non ha la minima intenzione di mettere mano al portafogli per rinforzare la squadra, continuando a puntare su scommesse.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, dopo l’addio di Kim rischiano di andare via altri calciatori: Piotr Zielinski, Hirving Lozano, Mario Rui, Diego Demme e forse anche Victor Osimhen. In particolare, Zielinski ed Osimhen potrebbero partire con destinazione Arabia Saudita, con la SSC Napoli che punta ad incassare oltre 220 milioni di euro dalla sua cessione. Lozano, invece, deve trovare una nuova squadra entro il termine del mercato estivo per non finire fuori rosa. Un altro addio a sorpresa potrebbe essere quello di Mario Rui, con il calciatore che potrebbe chiedere la cessione dopo la fumata grigia per il rinnovo contrattuale. Diego Demme, infine, potrebbe presto tornare in Germania. Con tutte le cessioni, includendo anche Kim, potrebbero arrivare a 300 milioni di euro le entrate per le cessioni dei calciatori.

Come lo scorso anno, quindi, il Napoli rischia di partire di nuovo da un anno zero. Quest’anno, però, il campionato sta per iniziare e la squadra è incompleta come sottolineato dallo stesso Rudi Garcia. Kim è stato sostituito dalla scommessa Natan, il sostituto di Ndombele non è arrivato e bisognerà ritornare sul mercato per acquistare gli eventuali sostituti di Zielinski, Lozano, Mario Rui e Demme. L’incognita Osimhen, inoltre, è un grosso rischio, con Giovanni Simeone che potrebbe diventare il nuovo attaccante titolare e il nigeriano che sarà sostituito da un’altra scommessa.