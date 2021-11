Napoli, stagione d’addio per Mertens? La situazione

L’edizione odierna de Il Mattino ha analizzato la situazione contrattuale che lega Dries Mertens al Napoli. Il folletto belga è alla sua nona stagione con il club partenopeo, con il quale ha scritto pagine importantissime della storia recente.

Il suo contratto però riporta come scadenza naturale il 2022. Ciò vuol dire che quella attuale potrebbe essere l’ultima stagione di Mertens con la maglia del Napoli. A 34 anni infatti il centravanti azzurro non ha più la brillantezza dei bei tempi ed il suo stipendio è tra i più alti della rosa.

Facile pensare dunque che il suo addio potrebbe rientrare nell’obiettivo di Aurelio De Laurentiis di tagliare in maniera netta il monte ingaggi. In ogni modo comunque l’eventualità di una permanenza non è preclusa. Di certo Mertens non vuole smettere con il calcio, e potrebbe decidere anche di accettare un altro anno di rinnovo a cifre di gran lunga inferiori a quelle percepite attualmente.

In alternativa nei piani di Dries Mertens vi è un’esperienza in America, dove potrebbe quindi chiudere la propria carriera da calciatore. E chissà che poi le strade del belga e del Napoli non possano rincontrarsi grazie all’incarico per qualche ruolo manageriale in società.

Insomma, chi vivrà vedrà. Inutile sottolineare che per il momento sia il Napoli che Mertens sono completamente concentrati sulla fantastica stagione calcistica in corso, che potrebbe, perché no, regalare un lietissimo fine al matrimonio tra la squadra partenopea ed il talento belga.