Napoli, stagione finita per Buongiorno: il difensore ai box nel finale di campionato

Il Napoli perde un pilastro della sua difesa nel momento più delicato della stagione. Alessandro Buongiorno sarà costretto a saltare le ultime partite del campionato a causa di un infortunio rimediato recentemente, chiudendo anzitempo un’annata che lo aveva visto protagonista sin dal suo arrivo in estate dal Torino

Il difensore centrale classe 1999, tra i colpi principali messi a segno dal club azzurro nel mercato estivo, era diventato fin da subito una colonna della retroguardia partenopea, guadagnandosi la fiducia di compagni, tifosi e, soprattutto, di Antonio Conte. Il tecnico salentino, arrivato in panchina per rilanciare un progetto in cerca di certezze, aveva individuato in Buongiorno un leader difensivo su cui costruire la nuova identità della squadra.

Brutto infortunio e scudetto a rischio

L’infortunio, le cui tempistiche di recupero rendono impossibile un rientro prima della fine della stagione, rappresenta un duro colpo per il Napoli, che nelle ultime giornate insegue la vittoria del campionato. In vista delle sfide decisive, Conte dovrà fare a meno del suo centrale titolare, una perdita pesante tanto sul piano tattico quanto su quello caratteriale.

Nonostante le difficoltà, Buongiorno ha già avviato il percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff medico del club a Castel Volturno, con l’obiettivo di presentarsi al meglio in vista del ritiro estivo. L’intenzione è chiara: farsi trovare pronto per la prossima stagione, che vedrà il Napoli ripartire con l’ambizione di tornare ai vertici del calcio italiano. Il suo stop anticipato non cancella quanto di buono fatto finora: solidità, concentrazione e spirito da leader. Il Napoli, e soprattutto Conte, contano su di lui per il futuro.