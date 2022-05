Napoli, stagione finita. Spalletti conferma un addio: “Rispetto la sua decisione ma sono preoccupato”

Stagione conclusa per il club azzurro con una vittoria schiacciante contro lo Spezia

La stagione del Napoli si è conclusa con un 3-0 contro lo Spezia ma il club sta già lavorando per la sessione estiva di mercato. L’obiettivo? Affermarsi in Champions e blindare questa volta lo scudetto. Luciano Spalletti, tecnico della squadra, ha speso alcune parole in conferenza stampa dopo il match.

Le parole del tecnico e l’addio a un membro dello staff

Sul profilo Twitter del club si possono leggere alcune dichiarazioni fatte dal mister al termine della partita allo stadio Picco. “La società è già al lavoro per il futuro. Abbiamo un gruppo di grande personalità. Complimenti ai miei ragazzi, ho un gruppo che ha sempre lavorato con impegno e professionalità” ha esordito Spalletti.

Successivamente, il mister ha confermato l’addio da parte di un membro dello staff, un addio che lo preoccupa: “Una cosa permettetemi di dirla: come staff, con la partenza di Daniele Baldini, peggioreremo certamente.

Baldini, oltre a essere un amico è mio collaboratore storico, vero uomo di calcio, un allenatore che potrebbe tranquillamente allenare in serie A. Rispetto la sua decisione di fermarsi ma non posso che essere preoccupato per il vuoto che lascerà all’interno dello staff“.