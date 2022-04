Napoli, stangata Lobotka: i tempi di recupero

Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco del Napoli, ha subito un infortunio al minuto 56 della sfida di ieri tra Napoli e Roma. In queste ore, sono arrivati gli aggiornamenti delle sue condizioni di salute.

Le condizioni di salute

Nell’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si parla proprio delle sue condizioni fisiche a seguito dell’infortunio subito. Purtroppo le notizie in questione non sono molto positive perché si parla di almeno un paio di settimane di stop.

“Ad Empoli ci saranno delle assenze pesanti, mancherà lo squalificato Koulibaly e probabilmente anche Lobotka. Il centrocampista slovacco completerà oggi gli esami strumentali ma la dinamica dell’infortunio fa immaginare un paio di settimane di stop.

Ospina, assente contro la Roma, anche ieri non si è allenato per sintomi influenzali. La buona notizia è che dovrebbe rientrare Di Lorenzo” si legge. Insomma, altra stangata per il Napoli ma soprattutto per il tecnico Spalletti, il quale dovrà ridimensionare la squadra.