Napoli – Stop all’idea Laurentié per il post Osimhen, spuntano altri due nomi

Il Napoli sta vivendo il proprio momento d’oro guidando la classifica di Serie A e continuando ad inseguire il sogno scudetto che potrebbe tornare all’ombra del Vesuvio dopo oltre trent’anni.

In quest’ottica, sono rimandate all’estate tutte le possibili valutazioni di mercato. Ma sarà proprio a giugno che potrebbero essere riviste alcune situazioni in uscita e non è escluso che qualche big europea possa tentare di sfondare il muro dei 100 milioni per aggiudicarsi il gioiello della Serie A.

Stiamo parlando di Victor Osimhen che con una media di circa un gol a partita sta incantando tutta Europa entrando, di fatto, nel mirino delle big della Premier e non solo.

In vista della possibile partenza gli azzurri stanno già valutando i possibili sostituti. Tutti gli aggiornamenti arrivano da Ciro Venerato ai microfoni di 1 Station Radio.

“Laurentié? La dirigenza azzurra non registra attività significative. In primis, c’è una valutazione economica del Sassuolo che il Napoli ritirene fuori dai propri parametri. Inoltre, la società ritiene il giocatore prevalentemente impiegabile a sinistra, corsia ormai stabilmente occupata da Kvaratskhelia. Beto dell’Udinese e David del Lille sono nomi che girano in questi giorni in quanto eredi di Osimhen. Tuttavia, la decisione non verrà presa prima di giugno quando sarà deciso il futuro del nigeriano“.