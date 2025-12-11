giovedì, Dicembre 11, 2025
Napoli, stop De Bruyne ancora lunghissimo: rischia di tornare alla fine della stagione?

Moreno Zannone
Moreno Zannone
Kevin De Bruyne, fonte Wikipedia, google contrassegnate per essere riutilizzate
Kevin De Bruyne, fonte Wikipedia, google contrassegnate per essere riutilizzate

Kevin De Bruyne potrebbe rimanere fermo più tempo del previsto. Infatti, dal Belgio arriva la notizia di quando il calciatore del Napoli avrà conferma sulla durata dello stop. Per ora è fermo ai box e ha le stampelle

Sembrava una stagione iniziata bene per il talento belga, ma poi il dramma. Quel rigore tirato e un ghigno di dolore che è sembrato molto più di un semplice lieve infortunio. Kevin De Bruyne si è ritrovato a fermarsi per un infortunio al bicipite femorale.

Per ora terrà le stampelle, ma i tempi di recupero sembrerebbero essere lunghi. Il calciatore belga ha un contratto con il Napoli fino al 2027, con opzione di rinnovo nel caso in cui le cose dovessero andar bene. Per ora, però, i partenopei hanno potuto godersi pochissimo le prestazioni dell’ex Manchester City.

Ssi vocifera che ci vorranno ancora mesi affinché il giocatore del Napoli possa tornare ad allenarsi e potrebbe addirittura non essere al top. Kevin De Bruyne arriverà, dunque, quando la stagione sarà nel suo rush finale e presumibilmente nel mese di marzo. Servirà, poi, del tempo per ritornare in forma e, considerando i parametri di Conte, potrebbe essere pronto per inizio aprile.

Diletta Leotta, diventerà mamma per la seconda volta
Moreno Zannone
Moreno Zannone
