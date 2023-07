Napoli, stratega ADL per la cessione di Kim al Bayern Monaco: strappate condizioni ancora più favorevoli

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, come sempre si è mostrato uno scoglio difficile da superare. Nonostante la clausola rescissoria prevista per Kim, i numerosi cavilli presenti all’interno del contratto hanno portato non solo i legali del Bayern a leggere migliaia di pagine, ma anche a condizioni ancora più favorevole per la SSC Napoli.

Come riporta FootMercato, infatti, non ci sono dubbi sul trasferimento del giocatore coreano alla corte di Tuchel e l’annuncio ci sarà nel prossimo weekend. Gli ultimi problemi sono stati infatti risolti e il giocatore firmerà il nuovo contratto. Rispetto agli accordi già previsti, il presidente Aurelio De Laurentiis è riuscito a strappare anche qualche bonus sul suo giocatore, oltre che una percentuale sulla rivendita futura. Si tratta di una condizione che non era prevista nella clausola ma che il Bayern ha alla fine accettato per sbloccare quanto prima il trasferimento di Kim a Monaco. Il rischio era infatti la permanenza del giocatore anche per i prossimi due anni, ovvero alla scadenza di contratto con il Napoli.