Napoli, stretta finale per Reinildo Mandava: affare da 7 milioni

Che Reinildo Mandava sia una delle priorità del Napoli sul mercato non è di certo una notizia. Nelle ultime ore però, almeno secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, Cristiano Giuntoli sta accelerando in maniera importante la trattativa.

Il terzino mozambicano è in scadenza di contratto a giugno, ma l’intenzione del Napoli è quella di prelevarlo già a gennaio. Per anticipare i tempi però, il club di De Laurentiis è chiamato a mettere sul piatto una cifra non di poco conto.

Si tratta di circa 6-7 milioni di euro. Una somma irrisoria considerato il valore del giocatore, ma che inizia a pensare se si pensa che a giugno Mandava sarà acquistabile a parametro zero. Per quanto riguarda l’ingaggio del calciatore non dovrebbero invece essere problemi.

Il terzino mancino del Lille ha già da tempo un accordo con il Napoli, per un contratto che si assesta su 1,5 milioni di euro a stagione più eventuali bonus. Manca ormai pochissimo alla sessione invernale di calciomercato e quindi all’eventuale fumata bianca dell’affare.

Il Napoli ha fretta non solo per regalare a Luciano Spalletti il rinforzo tanto desiderato, ma anche perché sa bene che a giugno sul calciatore potrebbe scatenarsi un’asta importante, con club di tutto il mondo attirati dal possibile colpo a parametro zero.