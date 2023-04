Napoli su Baldanzi: ci pensa anche il Milan

Ieri a San Siro il Milan di Pioli ha incontrato l’Empoli e a nulla sono servite le parole del tecnico prima della gara, il risultato ha deluso le aspettative. 0-0 è finito il match che ha visto come osservato speciale Baldanzi.

Le parole di Pioli

“Noi alla Champions non pensiamo” aveva assicurato Pioli prima della partita, specificando di essere concentrato sul match e sui tre punti.

Nulla di fatto, un solo punto preso ma si continua a lottare. “Il campionato è troppo importante, serve la giusta umiltà” aveva ribadito il tecnico, con la speranza di avvicinarsi sempre più al Napoli.

Baldanzi osservato speciale

Tuttavia, ieri è stata una partita importante anche per Baldanzi, centrocampista dell’Empoli classe 2003. Maldini lo tiene d’occhio ma anche Giuntoli. Sarà uno scontro non solo per la Champions ma anche per il mercato.