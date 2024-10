Napoli su Ben Chilwell: possibile colpo in prestito dal Chelsea già a gennaio

Il Napoli sta esplorando il mercato in cerca di nuovi rinforzi, e uno dei nomi in cima alla lista sarebbe quello di Ben Chilwell, terzino sinistro del Chelsea. Secondo il quotidiano inglese The Sun, il giocatore potrebbe lasciare i Blues già durante la sessione invernale di calciomercato. Antonio Conte, neo-allenatore del Napoli, si sarebbe attivato personalmente per convincere l’inglese a unirsi alla squadra partenopea.

Caratteristiche tecniche

Nato in Inghilterra nel 1996, è un terzino sinistro dotato di notevole corsa e resistenza fisica. All’occorrenza, può essere impiegato anche come esterno di centrocampo sulla fascia sinistra.

Atleta di buon livello fisico e tecnico, si distingue per la capacità di giocare efficacemente in entrambe le fasi di gioco, abile sia nei duelli uno contro uno sia nel recuperare palla grazie al tackle. Tuttavia, la sua carriera è stata in parte ostacolata da infortuni, soprattutto durante il suo periodo al Chelsea.

Napoli in vista?

Chilwell potrebbe approdare al Napoli con la formula del prestito, con un’opzione per un contratto a lungo termine al termine della stagione. Il club azzurro non è però l’unico interessato: anche Ipswich Town, Crystal Palace e Fulham starebbero monitorando la situazione del giocatore. Il Chelsea, alle prese con una rosa sovraffollata e con Chilwell che sta trovando poco spazio, sarebbe disposto a lasciarlo partire già a gennaio.

La decisione finale spetterà al calciatore, il quale potrebbe scegliere di trasferirsi per trovare maggiore continuità in campo. Il Napoli potrebbe quindi provare a concretizzare l’affare nelle prossime settimane, assicurandosi un giocatore di grande qualità e versatilità tattica.