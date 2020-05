Napoli su Boga, il Sassuolo chiede 30 milioni: Juventus defilata

Non è ormai una notizia che il Napoli di Aurelio De Laurentiis vada letteralmente pazzo per Jeremie Boga del Sassuolo. Sulla trattative si sono però registrati, negli ultimi giorni, importanti cambiamenti.

In particolare infatti la società neroverde ha raggiunto un accordo con il Chelsea, riuscendo ad ottenere la rimozione del diritto di ricompra posseduto dal club londinese. Ora quindi Boga è da considerarsi a tutti gli effetti un giocatore del Sassuolo.

Ed è proprio al Sassuolo che il Napoli aveva già presentato una prima offerta per l’ala offensiva francese: 20 milioni al club emiliano ed un ingaggio di 1,5 milioni annui al calciatore. La proposta è stata però rispedita al mittente senza molte esitazioni. L’ostacolo maggiore infatti è la diversa valutazione che i due club fanno del calciatore.

Per Jeremie Boga il Sassuolo chiede 30 milioni. Una cifra alta che potrebbe però innalzarsi ancora di più, considerata la folta concorrenza che vi è sul calciatore. Oltre all’interesse del Napoli, degne di nota sono alcune sirene inglesi provenienti dalla Premier League: Everton e Brighton. Inoltre non è da escludere una possibile accelerata della Juventus, che per ora non ritiene il calciatore una priorità di mercato.

Insomma, per Boga ci si aspetta una finestra estiva di calciomercato infuocata, con il Napoli che al momento appare la squadra maggiormente interessata. Il club partenopeo infatti si sta muovendo molto ed in anticipo per sostituire l’imminente partenza dello spagnolo Callejon.