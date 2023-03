Napoli su Brobbey e Boniface, le due proposte di Giuntoli

Il Napoli starebbe puntando a Brian Brobbey dell’Ajax per rafforzare il proprio attacco. L’attaccante potrebbe essere il naturale sostituto di Victor Osimhen

Cristiano Giuntoli avrebbe portato sul tavolo di Aurelio De Laurentiis due nuove proposte per l’attacco. Nel caso in cui dovesse salutare Victor Osimhen, infatti, il direttore sportivo del Napoli vorrebbe puntare su Brian Brobbey o Victor Boniface.

Entrambi i giocatori sono stimatissimi dalle grandi squadre europee, che potrebbero tentare un approccio nelle prossime settimane. Il Napoli starebbe pensando ad un’offerta, con Boniface che sarebbe per ora il preferito della dirigenza. Per caratteristiche e forza sarebbe il perfetto sostituto di Osimhen ma da non sottovalutare anche Brobbey.

Ecco chi sono

Victor Boniface, non solo per nome, è praticamente la copia di Osimhen. Il calciatore dell’Union Saint Gilloise sta stupendo tutti in questa stagione risultando decisivo in Europa League. Tra un paio di settimane affronterà anche il Bayer Leverkusen e potrebbe finire per essere un affarone per i partenopei.

Discorso differente per Brian Brobbey, che è un po’ un profilo più defilato nelle gerarchie partenopee. Anche lui attaccante di forza, ma con meno impatto in questa stagione. Il suo in Olanda lo sta facendo, ma l’attaccante dei belgi è quello che più sta stupendo.

Per ora il Napoli dovrà considerare se ponderare un futuro con o senza Victor Osimhen, visto che al momento il giocatore nigeriano non si è mosso e non intende muoversi ma in estate potrebbe. Le big inglesi starebbero già ponderando di prenderlo, con il Manchester United pronto ad un’offerta.