Napoli su Daniele Verde

Con l’addio di Lorenzo Insigne, che è volato via a Toronto, e le indiscrezioni di mercato che portano Matteo Politano lontano da Napoli, la società partenopea si sta muovendo sul mercato per acquistare una nuova ala destra. La prerogativa sembra essere quella di non spendere molto dal punto di vista economico e per questo l’arrivo Berardi sembra essere solo un sogno.

La società azzurra sta facendo i casting ed in lista ci sono Solbakken del Bodo, Daniele Verde dello Spezia , Januzaj e Bernardeschi che attualmente sono svincolati. Negli scorsi giorni si è parlato anche di Laurientè del Lorient, giovane ala francese che può giocare sia a destra che a sinistra. Ma attualmente per nessuno di questi giocatori è stata fatta una proposta contrattuale.

Ci sono stati però contatti con l’entourage di Daniele Verde, gli azzurri hanno sondato la pista anche con la sua squadra attuale, ovvero lo Spezia. Il club ligure ha fatto sapere che il giocatore non è incedibile ma c’è bisogno di una congrua valutazione. Mentre per quanto riguarda il calciatore c’è una grande apertura per il trasferimento in azzurro.

In questo modo il Napoli potrebbe persino beneficiare degli sgravi fiscali del Decreto Crescita, in quanto Verde è stato un giocatore dell’AEK Atene fino al 2021. La volontà del calciatore è sicuramente quella di tornare nella sua Napoli, lui che è nato e cresciuto nella città partenopea.

Dal 2020 con lo Spezia ha giocato in totale 53 partite, diventando un uomo importante per la squadra e segnando in tutto 14 reti. Verde è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Roma mettendosi in mostra per le sue qualità tecniche. Può essere lui il giusto sostituto di Politano? Sarà pronto a giocare in un club di alta classifica come il Napoli?