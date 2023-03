Napoli su Demiral, possibile favore alla Juventus

I partenopei starebbero puntando Merih Demiral dell’Atalanta. Sul calciatore turco la Juventus ha un 10% sulla futura rivendita

I partenopei programmano il futuro, con Merih Demiral che sembra essere un nuovo obiettivo per la difesa. Il giocatore turco interessa e sarebbe il calciatore giusto per rafforzare una retroguardia già forte.

Il calciatore è cercato anche da Liverpool, Manchester United e Paris Saint Germain. A godere del tutto, però, sarebbe la Juventus che ha ancora una percentuale sulla rivendita futura del giocatore di circa il 10%. I bianconeri potrebbero ricavare una piccola somma, quindi, dalla cessione e riutilizzarla per il mercato.

La stagione di Demiral

Intanto, la stagione di Demiral continua ad essere piena di infortuni. Il calciatore turco ha visto varie volte l’infermeria, tanto che le dichiarazioni di Gasperini su di lui sono state spesso lo stesse. Eccone alcune: “Domani si parte in 25 lasciando a casa Demiral e Musso. Porto Hateboer anche se non è ancora a posto per giocare, forse facciamo un’amichevole giovedì. Se oggi dovesse finire il campionato saremmo in Europa League. Se vediamo i 4 ko nelle ultime 5 partite sembra uno sfacelo, se si vedono le 15 partite l’Atalanta ha fatto un ottimo percorso“.

Queste le dichiarazioni a gennaio, con Demiral che è stato anche spesso e volentieri fuori dal campo a causa della diffida. Se il Napoli vuole acquistarlo dovrà valutare bene, anche perché il giocatore è da tenere d’occhio e potrebbe risultare un acquisto da ponderare. Già in passato con la Juventus ha dimostrato di dover migliorare caratterialmente, perché troppo irruento in campo.