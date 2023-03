Napoli su Inigo Martinez, sfida con il Barcellona

Il Napoli starebbe sfidando il Barcellona per Inigo Martinez. Il calciatore spagnolo è nel mirino da ormai settimane

Nuovo obiettivo di mercato per il Napoli, che punta a rafforzare la difesa con un giocatore di spessore e maturità. Il calciatore in questione è Inigo Martinez, calciatore finito nel mirino del Barcellona da ormai qualche sessione di mercato.

Il calciatore spagnolo sembra nel pieno della sua maturità e potrebbe lasciare presto l’Athletic Bilbao. Il calciatore, infatti, da Giugno sarà svincolato e sembra possa andare in una big spagnola. Il giocatore gradirebbe, però, anche le avances del Napoli.

Dalla Spagna cosa dicono?

Secondo quanto riportato da Fichajes.com, il calciatore potrebbe presto unirsi però ai blaugrana. Ecco cosa hanno detto: “A 31 anni e con un contratto che lo lega all’Athletic Bilbao fino al 30 giugno, il giocatore è libero da gennaio di negoziare con le diverse squadre che si sono interessate al suo acquisto. E nonostante si siano affacciate sulla scena altre squadre come l’Atletico Madrid e diversi club inglesi, il centravanti ha optato per l’offerta dei Culé. Il giocatore ha raggiunto un accordo con il Barcellona sia per quanto riguarda la durata del contratto che lo stipendio. In ogni caso, restano solo alcuni dettagli finali perché l’operazione si concluda come sperano entrambe le parti.

Il motivo è la complicata situazione della stessa squadra di Culé, attualmente sotto i riflettori sia per l’instabilità economica sia per i possibili effetti del “caso Negreira”, che da settimane è quasi interamente nelle cronache del club. La soluzione, quindi, potrebbe richiedere più tempo del previsto“.