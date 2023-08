Napoli su Julio Enciso: De Zerbi fa pressione per tenerlo

I partenopei sarebbero interessati all’acquisto di Julio Enciso del Brighton. Il calciatore piace, ma c’è da battere la resistenza di Roberto De Zerbi che vorrebbe trattenerlo

Il Napoli sembra muoversi deciso in direzione di Julio Enciso, talento classe 2004 paraguayano che il Brighton ha comprato dal Libertad soltanto un anno fa. Il giocatore ha disputato un’ottima prima annata in Inghilterra, riuscendo a collezionare 30 presenze e segnare 7 gol riuscendo a fornire anche 4 assist. Il giovane sembra promettere bene, tanto che il Napoli lo vorrebbe acquistare subito.

Improbabile, però, che possa andar via così presto specialmente perché il Brighton e De Zerbi sembra vogliano trattenerlo ad ogni costo. Il giocatore ha perfino vinto il premio del gol migliore della stagione per quello rifilato al Manchester City, figurando benissimo a livello nazionale.

Improbabile parta

Il valore del giocatore si aggira circa sui 20 milioni di euro, improbabile però che De Zerbi voglia liberarsene così a cuor leggero. Il rapporto con l’allenatore italiano sembra ottimo, soprattutto dopo quello che disse qualche mese fa riguardo al suo arrivo in Premier League: “Sono arrivato al club da sconosciuto e non ho avuto opportunità all’inizio. Sono giovane e stavo impazzendo perché volevo giocare. Ero preoccupato perché giocavo nel Libertad e quando sono arrivato al Brighton non ho avuto possibilità. Fortunatamente, avevo i miei genitori lì con me, abbiamo avuto molte conversazioni perché a un certo punto volevo arrendermi. Mac Allister mi ha detto di avere pazienza”.

Su De Zerbi ha detto: L’italiano lo capisco più o meno, mi ha detto che conosceva un altro paraguaiano come Vitor Hugo Mareco e mi ha detto di dare tutto su ogni pallone, di metterci impegno e garra”.