Napoli su Karetsas: gli scout lo stanno osservando

Il Napoli guarda al futuro e mette nel mirino un giovane talento che sta facendo parlare molto di sé in Europa. Si tratta di Konstantinos Karetsas, centrocampista offensivo greco considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione

Giovane prospetto molto interessante per i partenopei

Karetsas, classe 2007, gioca nel Genk, società belga che negli ultimi anni ha lanciato tanti giovani di qualità. Nonostante la sua età, il talento greco ha già mostrato personalità, tecnica e una grande capacità di creare occasioni da gol. È un giocatore rapido, bravo nel dribbling e con una visione di gioco superiore alla media. Può agire da trequartista, ma all’occorrenza anche da esterno offensivo, grazie alla sua agilità e alla facilità con cui salta l’uomo.

Il Napoli sta valutando con attenzione il suo profilo perché vuole costruire una squadra competitiva oggi, ma anche solida per il domani. Investire su giovani come Karetsas significa puntare su calciatori che possono crescere nel tempo e aumentare il loro valore stagione dopo stagione. Il club azzurro, negli ultimi anni, ha dimostrato di saper lavorare bene con i talenti emergenti, inserendoli gradualmente in un contesto ambizioso.

Trattativa da avviare

L’eventuale trattativa non sarebbe semplice. Il Genk considera Karetsas un elemento importante del proprio progetto e non ha intenzione di lasciarlo partire a condizioni favorevoli. Inoltre, quando un ragazzo così giovane si mette in mostra a livello internazionale, è normale che attiri l’attenzione di diversi club.

Molto dipenderà dal progetto tecnico che verrà presentato al calciatore. Con un allenatore esperto come Antonio Conte, se dovesse ovviamente rimanere, i giovani hanno la possibilità di crescere in un ambiente organizzato e competitivo. Se l’interesse dovesse trasformarsi in qualcosa di concreto, i prossimi mesi potrebbero essere decisivi.