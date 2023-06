Napoli su Kiwior: c’è già il sì del giocatore

Nel caso in cui dovesse partire Kim Min Jae il Napoli sarebbe pronto a fare una mossa per Jakub Kiwior dell’Arsenal

Per uno Spezia che retrocede in Serie B, ci potrebbe essere un ex giocatore proprio dei liguri che potrebbe far ritorno in Serie A. Si tratta di Jakub Kiwior, difensore polacco in forza attualmente all’Arsenal. Nel mercato di gennaio il giocatore è passato dallo Spezia ai vice campioni d’Inghilterra per circa 25 milioni di euro.

Il calciatore non ha conquistato tanto spazio a Londra, tanto che potrebbe ritrovarsi a partire già dalla prossima estate per arrivare nuovamente nel campionato italiano. A muoversi per lui ci sarebbe Aurelio De Laurentiis, che avrebbe già il sì del giocatore.

Ecco cosa dice la Repubblica

Sulle pagine de La Repubblica si legge: In Premier però il nazionale polacco ha fatto più fatica a inserirsi – 7 presenze e 1 gol – e ci sono dunque le condizioni per strapparlo al club inglese a un prezzo sicuramente più basso, rispetto alla sua valutazione reale. Magari con la formula del prestito con obbligo o diritto di riscatto, già utilizzata con alterne fortune per le operazioni Anguissa e Ndombele. Il Napoli ha già il gradimento di Kiwior (tentato dal ritorno in Italia) ed è pronto a fare l’affondo decisivo per assicurarsi l’erede di Kim Min-Jae. Sotto traccia e in silenzio, ma il mercato inizia a muoversi”. Intanto i partenopei cercheranno di blindare Kim, cosa che sembra però difficile da fare. Il Manchester United continua ad essere in pressione e il difensore potrebbe andar via presto.