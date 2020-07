Napoli, su Koulibaly piomba il PSG: ecco la volontà del difensore

Secondo le10sport.com, media sportivo francese, il PSG avrebbe messo gli occhi sulla Serie A per la propria campagna acquisti estiva. In particolare il direttore sportivo Leonardo avrebbe messo sul proprio taccuino ben 4 calciatori militanti nel massimo campionato italiano.

A destare l’interesse del PSG vi sono Milinkovic-Savic, Lorenzo Pellegrini, Lucas Paquetà e Kalidou Koulibaly. In particolare il ritorno di fiamma per quest’ultimo conferma come il difensore senegalese sia ancora un pallino fisso per la squadra parigina.

Varie volte il PSG ha provato a strappare il talentuoso difensore al Napoli ma altrettante volte l’offerta è stata rispedita al mittente. Quest’estate le cose potrebbero però andare diversamente, con Koulibaly che veramente pare poter lasciare la terra partenopea.

La volontà del calciatore senegalese però rimane chiara ed è già stata riferita a chi di dovere: Koulibaly lascerebbe Napoli solo per un ingaggio ‘monstre’ da 10 milioni di euro annui. Inoltre il difensore gradirebbe militare in Premier League.

Quest’ultimo dettaglio, non di poco conto, colloca quindi il PSG in una posizione di netto svantaggio rispetto alla concorrenza di Manchester City e Liverpool. Le due squadre inglesi hanno spesso bussato in passato alla porta del Napoli per chiedere informazioni su Koulibaly. Ovviamente non è escluso un loro ritorno di fiamma.