Napoli su Leao? Conte non sarebbe contento

Negli ultimi giorni si susseguono le notizie di un possibile intervento in ottica di mercato del Napoli su Rafael Leao. Antonio Conte, però, potrebbe non essere contento del possibile acquisto del portoghese

Sono ormai giorni e giorni che Rafael Leao, forse anche mesi, viene indicato come partente dal Milan. Il giocatore portoghese è tra i più preziosi, se non il più prezioso, della rosa rossonera. Il calciatore lusitano, infatti, secondo Transfermarkt ha un valore di circa 75 milioni di euro.

Fino a qualche mese fa vi era una clausola rescissoria di circa 175 milioni di euro nel suo contratto, ma è da verificare quando e come si possa attivare. Improbabile, però, che qualche club europeo voglia spendere così tanti soldi per un singolo giocatore al momento. Il livello attuale di Leao non è di certo quello di un fuoriclasse, infatti il prezzo richiesto dal Milan potrebbe essere eventualmente inferiore.

S(Conte)nti per Leao?

Se i tifosi del Napoli potrebbero essere felicissimi per un acquisto del genere, Antonio Conte non lo sarebbe minimamente. Il Milan ha, infatti, fatto il prezzo addirittura per il Barcellona: ai blaugrana sono stati chiesti circa 80 milioni di euro per far partire il talento ex Lille.

Soldi che Antonio Conte non vorrebbe vedere spesi per un singolo giocatore, dato che vuole puntellare a dovere la rosa. Il valore del calciatore non si discute e sarebbe ben contento dell’allenarlo, ma spendere 80 milioni di euro così significherebbe avere una rosa simile all’anno scorso, ma con un giocatore strapagato rispetto a quello che effettivamente sta dimostrando in campo.