Napoli su Leroy Sané: sfida aperta con Galatasaray e Premier League

Il Napoli, fresco vincitore del suo quarto Scudetto, sta pianificando un mercato estivo ambizioso. Dopo aver praticamente chiuso per Kevin De Bruyne e essere vicino a Jonathan David, il club partenopeo ha messo nel mirino Leroy Sané, esterno offensivo del Bayern Monaco in scadenza di contratto

Secondo quanto riportato da Sky Deutschland, il Napoli ha manifestato interesse per Sané, ma deve affrontare una forte concorrenza. Il Galatasaray ha presentato un’offerta ufficiale con uno stipendio netto superiore ai 10 milioni di euro annui. Anche club della Premier League hanno mostrato interesse per il giocatore. Nel frattempo, il Bayern Monaco spera ancora di rinnovare il contratto con Sané, ma le trattative sono in corso e l’esito è incerto.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha già dimostrato determinazione nel mercato, superando la concorrenza per De Bruyne e David. Tuttavia, l’ingaggio di Sané rappresenterebbe un ulteriore salto di qualità, ma comporterebbe anche un notevole aumento del monte ingaggi, considerando le cifre richieste dal giocatore.

L’eventuale arrivo di Sané a parametro zero sarebbe un colpo significativo per il Napoli, rafforzando ulteriormente la rosa in vista della prossima stagione. Tuttavia, la concorrenza agguerrita e le richieste economiche elevate rendono la trattativa complessa. Il Napoli dovrà agire con decisione e rapidità per assicurarsi le prestazioni del talentuoso esterno tedesco.

Contatti in corso

Il Napoli, dal canto suo, punterebbe su un progetto incentrato sulla continuità e sulla valorizzazione di un gruppo giovane e competitivo. L’eventuale ingaggio di Sané rientrerebbe perfettamente in questa visione, fornendo al reparto offensivo quella velocità e imprevedibilità che sono mancate negli ultimi mesi con l’addio di Kvara.

Resta da capire se ci saranno margini per trattare direttamente con il Bayern per un’uscita anticipata o se l’affare sarà impostato in vista del 2026. In ogni caso, i contatti sono stati avviati e il nome di Sané infiamma già i sogni dei tifosi azzurri. Una trattativa complicata, ma non impossibile, che potrebbe diventare uno dei grandi colpi dell’estate.