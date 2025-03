Napoli su Manu Koné: “Vicina l’intesa per 27 milioni”. Occhio a Lucca

Il Napoli sarebbe vicinissimo a chiudere per Manu Koné e Lorenzo Lucca. I due giocatori sembrerebbero essere vicinissimi a vestire la maglia degli azzurri già dalla prossima stagione

Il Napoli si prepara a provare un doppio colpo da più di 50 milioni di euro per la prossima sessione di mercato estivo. I partenopei, infatti, sarebbero vicinissimi a concludere la trattativa con il Borussia Monchengladbach per Manu Koné, attualmente in prestito alla Roma, per circa 27 milioni di euro. La trattativa, però, è legata all’obbligo di riscatto che i giallorossi hanno nei confronti del club tedesco.

Il Napoli, infatti, dovrà capire se l’opzione di riscatto per Koné sia a determinate condizioni, anche se trapela da ormai quasi un anno che le cifre dell’affare Koné-Roma siano sulla base di un obbligo di riscatto incondizionato. Ciò vorrà dire che i partenopei dovranno ingolosire la Roma per poter prendere il francese, cosa abbastanza difficile. Intanto, però, l’altro colpo potrebbe arrivare: i partenopei potrebbero spendere circa 25-30 milioni, tra contropartite e cash, per Lorenzo Lucca.

Claudio Greco riporta la notizia

Qui di seguito le parole dell’esperto di mercato Claudio Greco: “In questo momento in Napoli sta intavolando molte trattative segno concreto non solo della permanenza di Conte ma della sua partecipazione concreta nel mercato azzurro. A Conte ed al suo staff piace molto Gatti ed ha indicato in Lucca un attaccante molto gradito. Il Napoli ha un accordo con il calciatore e tratta con la famiglia Pozzo. La notizia molto interessante riguarda invece il centrocampo: va ricordato che Anguissa vorrebbe provare nuove esperienza, ma il Napoli non è fermo, anzi, guarda con grandissimo interesse Manu Konè che ora è alla Roma. Il ragazzo, come è noto, è in prestito dal Borussia Monchengladbach. La corte al calciatore è serrata si sta parlando con l’entourage e c’è tanto ottimismo nel portare a buon fine la trattativa. I due club sono vicinissimi ad un’intesa per una cifra di 27 milioni più bonus”.