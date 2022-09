Napoli, su Meret a costo zero è forte la Juventus. Kvaratskhelia, ADL vuole blindarlo con un nuovo contratto

In casa Napoli il mercato è sempre aperto. Il Presidente Aurelio De Laurentiis è ora al lavoro per sistemare alcuni dei calciatori già presenti in rosa evitando possibili addii a costo zero.

Nei pensioni del numero uno azzurro c’è sempre Alex Meret, il cui contratto è in scadenza il prossimo giugno e potrebbe già accordarsi con una nuova squadra dal prossimo gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni, sul calciatore sarebbe forte anche l’interesse dalla famiglia Agnelli.

La Juventus, infatti, non vorrebbe farsi scappare l’opportunità di prendere un calciatore della Nazionale italiana senza spendere un centesimo per il suo acquisto.

Per evitare queste situazioni spiacevoli, il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe già pensando di rinnovare il contratto di un altro calciatore appena ingaggiato dalla SSC Napoli, Khvicha Kvaratskhelia.

Il Napoli, infatti, sarebbe pronto a blindarlo con un ingaggio raddoppiato ed un ulteriore anno di contratto rispetto a quello attuale in scadenza nel 2027.