Napoli su Milinkovic-Savic: il portiere del Torino nel mirino, ma Cairo frena

Il Napoli guarda con interesse al portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic, protagonista di una stagione di alto livello con la maglia granata. Tuttavia, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha recentemente smentito l’esistenza di trattative in corso con il club partenopeo, definendo le voci di mercato prive di fondamento

“Milinkovic-Savic e Ricci piacciono al Napoli? Al momento non abbiamo parlato con nessuno, sono voci che non hanno alcun fondamento”, ha dichiarato Cairo a Radio Kiss Kiss Napoli. Ha inoltre aggiunto che la clausola rescissoria presente nel contratto di Milinkovic-Savic è “una cosa che si può cambiare e non è detto”, lasciando intendere una certa flessibilità nelle future negoziazioni.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il contratto di Milinkovic-Savic con il Torino è in scadenza nel 2026, ma il club granata ha un’opzione per prolungarlo fino al 2027. Nel contratto è presente una clausola rescissoria da 20 milioni di euro, valida sia per l’Italia che per l’estero, attivabile entro la fine di luglio. Tuttavia, per rimuovere questa clausola, considerata bassa rispetto al valore dimostrato dal portiere, sarà necessario un nuovo accordo contrattuale.

Nuovo portiere per il Napoli?

Il Napoli, dal canto suo, sta valutando il futuro del proprio reparto portieri, con il rinnovo di Alex Meret ancora in sospeso. L’interesse per Milinkovic-Savic potrebbe rappresentare una strategia per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, ma al momento non ci sono conferme ufficiali su trattative in corso.

La situazione rimane quindi in evoluzione, con il Napoli che potrebbe decidere di affondare il colpo nelle prossime settimane, soprattutto se il rinnovo di Meret dovesse complicarsi ulteriormente. Nel frattempo, il Torino sembra intenzionato a blindare il proprio portiere, considerato uno dei migliori in Europa per rendimento e crescita.