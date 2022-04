Napoli su Molina e altri due giocatori dell’Empoli

I partenopei avrebbero puntato Molina dell’Udinese, più Bajrami e Parisi dell’Empoli. Per l’argentino ci sarà da battere una folta concorrenza

Napoli che dopo aver chiuso – praticamente – ben tre colpi potrebbe voler fare All in sul mercato. Dopo Kvaratskhelia, Mathias Olivera e il riscatto di Anguissa sembrano intenzionati infatti a buttarsi a capofitto in altre trattative.

I partenopei vorrebbero provare ad inserirsi di prepotenza nella corsa a Nahuel Molina dell’Udinese, voluto fortemente anche da Juventus e Atletico Madrid. Per lui l’Udinese chiede almeno 30 milioni, ma la concorrenza potrebbe far salire il prezzo. Azzurri che starebbero puntando anche ai giovani Bajrami e Parisi dell’Empoli.

Trattative di primavera

Il Napoli sembra voler programmare un mercato da sogno, forte anche della volontà di rinnovare la squadra. Appare difficile capire se vi siano margini per l’argentino, quasi improbabile che Aurelio De Laurentiis scelga di spendere così tanto senza delle uscite, ma per i due dell’Empoli vi sono già dei sondaggi.

Parisi e Bajrami sarebbero gli ennesimi colpi arrivati dai toscani, che si sono rivelati quasi sempre una grande miniera d’oro per la casa partenopea. Dall’Empoli arrivò anche Maurizio Sarri e sappiamo tutti come andò a finire. Il Napoli ha già provato a Gennaio ad acquistare i due giocatori, ma quest’estate potrebbe provare il doppio colpo. Colpi che potrebbero costare, insieme, la metà di Molina. 15/20 milioni complessivi potrebbero bastare per accaparrarsi le prestazioni dei due giocatori. Il Napoli resta dunque vigile, conscio anche che Corsi in estate farà fatica a trattenere i due calciatori. Staremo a vedere.