Napoli su Rafael Santos Borrè

Il Napoli sarebbe pronto all’assalto per Rafael Santos Borrè. Il calciatore sta brillando con l’Eintracht Francoforte in questa stagione

È l’attaccante colombiano ex River Plate il nuovo puntato da Cristiano Giuntoli e soci. Il calciatore dell’Eintracht Francoforte sta trascinando la squadra in questa stagione, avendola portata anche in finale di Europa League.

Una vera e propria sorpresa, per un giocatore che aveva fallito sia all’Atletico Madrid che al Villareal. In termini di gol non ha offerto un grande quantitativo, ma ogni rete segnata si è rivelata pesante. Perfino il Barcellona è caduto a causa sua, prendendo uno dei suoi 10 gol stagionali. Sono 43 le presenze, per un contributo enorme.

I partenopei ci pensano

Il colombiano sembra più di una semplice idea e dopo solo una stagione potrebbe lasciare la Germania per l’Italia. Il Napoli avrà bisogno di rinforzi – viste le numerose partenze e la possibile di Osimhen – e l’ex River sembra tra i papabili.

Il prezzo per ora è circa sui 20 milioni, ma con la finale di Europa League ormai prossima e la possibilità di un’altra solida prestazione il calciatore potrebbe costare di più. I tedeschi non hanno tutto questo bisogno di cedere – con l’Europa League sarebbero tranquillissimi – e potrebbero alzare il prezzo quanto vogliono. Rafael Santos Borrè può giocare pratiamente in quasi ogni ruolo dell’attacco, anche se nasce come punta. Può, infatti, fare anche l’ala destra e la seconda punta. Ora i tedeschi potrebbero registrare una notevole plusvalenza, visto anche che il calciatore è arrivato a titolo gratuito dal River.