Napoli su Saliba dell’Arsenal

William Saliba è la nuova idea per la difesa azzurra, ma sarà difficile strapparlo ai londinesi che puntano su di lui

È William Saliba la nuova idea per la difesa partenopea. Il calciatore francese classe 2001 ha trovato una propria quadratura quest’anno. Risultando come un buon difensore avendo disputato oltre 50 partite stagionali con l’Olympique Marsiglia, squadra dove sta giocando in prestito dall’Arsenal.

Il calciatore francese è tra i prospetti migliori del calcio transalpino e l’Arsenal non vorrebbe privarsene a titolo definitivo. Il calciatore potrebbe essere valutato nel corso del ritiro estivo e eventualmente mandato nuovamente in prestito.

Gli azzurri spingono per averlo

Saliba è un colosso e il suo prezzo è in continua salita, viste anche le buone prestazioni. L’Arsenal potrebbe anche decidere di trattenerlo in rosa e affiancarlo a Gabriel, anche se sembra che i partenopei proveranno il tutto per tutto pur di averlo.

Al momento appare possibile la via del prestito, anche se è più probabile la mancanza di un riscatto. I gunners continuano a credere nella crescita del gigante nativo di Bondy e potrebbero voler mantenere comunque il controllo sul suo cartellino. Il club azzurro non è l’unico sul giocatore, con anche il Milan pronto a puntare su di lui. C’è chi addirittura definisce l’ex Saint Etienne come il nuovo Tomori e che vede in lui il prossimo cardine della nazionale francese. Intanto il difensore è concentrato sulle ultime uscite, dove ci sarà da conquistare sul campo la Champions League. Il Marsiglia manca da tanto e un ritorno potrebbe consacrare il difensore.