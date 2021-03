Napoli su Sarri, la probabile formazione 2021/22: rischierebbero l’addio Meret e Bakayoko

Sono settimane, ormai, che il nome di Maurizio Sarri viene accostato al Napoli. L’ex allenatore della Juventus ha ancora un contratto con il club bianconero ma, a detta di molti, sarebbe stato contattato da Aurelio De Laurentiis.

Per la nuova stagione, infatti, il presidente azzurro punta ad una rifondazione e ADL avrebbe individuato l’ex azzurro per ripartire.

Ma, con i giocatori a disposizione, come giocherebbe il nuovo Napoli di Maurizio Sarri? Sicuramente ci saranno diversi cambiamenti, e tutto dipenderà dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League.

In caso di mancata qualificazione, infatti, diversi big tra i quali Koulibaly, Fabian e Lozano rischierebbero di partire. Inoltre, vi sarà anche il taglio degli stipendi del 30%, decisione che potrebbe portare a nervosismi all’interno dello spogliatoio.

Il nuovo Napoli di Sarri, attualmente, potrebbe essere così, un 4-3-3 con i seguenti calciatori, qualche addio e qualche nuovo innesto: Ospina; Koulibaly, Manolas, Di Lorenzo, Emerson Palmeri; Zielinski, Demme, Fabian; Insigne, Lozano, Osimhen. L’unico acquisto che potrebbe arrivare è Emerson Palmieri in prestito dal Chelsea. Probabili addii, invece, per Meret, in quanto incompatibile con il gioco proposto da Sarri e di Bakayoko, il quale farebbe ritorno in Inghilterra.