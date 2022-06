Napoli su Simone Pafundi

Negli ultimi anni i rapporti tra Napoli e Udinese sono sempre stati positivi. In questa finestra di mercato sembra essere caldo quest’asse. La società partenopea, oltre alla trattativa per portare in azzurro Gerard Deulofeu sembra voler puntare forte anche sul baby talento bianconero Simone Pafundi.

Il Napoli ha già chiesto informazione per questo giovane talento classe 2006, che quest’anno ha già fatto il suo esordio in Serie A. Pafundi, nato a Monfalcone il 14 Marzo 2006, è una seconda punta che agisce bene dietro la punta. Nelle scorse settimane è stato esaltato anche da Lele Adani che lo ha definito il “Messi italiano”.

Lo scorso maggio ha fatto parte anche dello stage per la nazionale maggiore di Mancini. Tra le sue caratteristiche principali ci sono: rapidità, agilità, la capacità di saltare l’avversario e fare tanti goal. Il calciatore però non è solo nel mirino del Napoli, ci sono anche big come Manchester City, United, Borussia Dortmund.

Radio Kiss Kiss Napoli ha contattato il padre del gioiellino bianconero che non è voluto intervenire, ma Valter De Maggio ha riportato le sue parole: “Non voglio commentare le voci, voglio lasciare Simone tranquillo. Io sono napoletano, tifoso del Napoli, tifosissimo di Maradona. Quindi è normale che vederlo con la maglia del Napoli sarebbe il sogno della mia vita. Ma il ragazzo è giovane e lasciamolo crescere”.

Le voci sono tante e il Napoli attualmente è una delle società più attive sul mercato, gli arrivi di Pafundi e Deulofeu dall’Udinese rinforzerebbero non di poco la rosa della squadra partenopea.