Napoli su Tchatchoua: pronto l’assalto

Il terzino destro di proprietà dell’Hellas Verona potrebbe finire per diventare un calciatore del Napoli. Giovanni Manna e soci hanno già sondato il terreno con gli scaligeri

2 partite in stagione, 2 giocate per intero. Chi ben inizia è a metà dell’opera e lo sta dimostrando Jackson Tchatchoua, che contro il Napoli ha offerto un’ottima prova di carattere. Un anno fa c’aveva provato il Torino, poi alla fine l’Hellas Verona lo ha preso in prestito dal Charleroi dandogli le chiavi della corsia destra.

Una scelta che sembra stia ripagando, una scelta che è costata 3 milioni di euro per il riscatto ma che ora potrebbe portare il doppio dei soldi nelle casse dei gialloblù. Infatti, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna sarebbero pronti ad investire sul calciatore camerunense.

Le ultime dal mercato del Napoli

Sul giocatore non ci sarebbe solo il Napoli, visto che si sono mosse primariamente Rennes e Lione. Il Rennes continua a spingere, con il Lione che sembra possa fermarsi per via della necessità di incassare. I francesi, infatti, hanno speso più di chiunque in Ligue 1 ma adesso dovranno cedere per incassare se non vogliono finire nel mirino della UEFA. Tutti i giocatori sono sul mercato, infatti, attualmente.

Il Napoli, dunque, dovrà vedersela principalmente con il Rennes. Anche se il camerunense con passaporto belga non è l’unico profilo varato. I partenopei hanno sondato anche Thierry Correia del Valencia. Il portoghese potrebbe essere un’alternativa di lusso a Tchatchoua, specialmente perché viene da buone annate con la maglia del Valencia. Non è un top player, sia chiaro, ma sotto Antonio Conte potrebbe rendere al meglio.