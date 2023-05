Napoli su Timber dell’Ajax: le ultime

I partenopei sarebbero intenzionati a provarci in estate per Jurrien Timber, difensore centrale attualmente in forza agli olandesi dell’Ajax

Il Napoli sta iniziando a programmare la prossima finestra di mercato estiva e, di conseguenza, anche la prossima stagione. Il prossimo anno ci sarà da difendere lo scudetto, con i partenopei che vogliono cercare di rimanere ancora campioni d’Italia, magari alzando ancor di più l’asticella.

La situazione sembra complessa: infatti, in estate è quasi sicura la partenza di un big con Kim Min Jae che sembra corteggiatissimo dal Manchester United che sarebbe pronto a pagarne la clausola rescissoria. Gli azzurri per sostituirlo starebbero pensando ad un giocatore che è nel mirino dei Red Devils.

Intrecci con l’Inghilterra

Nel caso in cui Kim Min Jae partisse verso Manchester, i partenopei proverebbero a prendere Jurrien Timber che è nel mirino proprio dei Red Devils. Il classe 2001 è valutato circa 42 milioni di euro e ha un contratto fino al 2025 con l’Ajax. Nel caso in cui il Manchester United non riuscisse a prendere il sudcoreano del Napoli, andrebbe proprio su di lui. Viceversa, se il Napoli perdesse Kim Min Jae potrebbe andare sull’Olandese.

Anche se, al momento, i partenopei sembrano intenzionati a spendere di meno per un difensore. Danso sembra allontanarsi, con lo stesso giocatore che ha detto: “Niente in questo momento mi spinge ad andar via. Sono in una squadra molto forte, mi sento bene qui, circondato dai miei compagni di squadra e dallo staff. Non c’è niente che mi dica di andarmene, non è un problema rimanere a Lens“.