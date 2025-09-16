Napoli su un calciatore dal passato blaugrana: la clausola può aiutare!

I partenopei sarebbero intenzionati a provare a prendere un calciatore che tra le giovanili ha giocato anche con quelle del Barcellona. Il giocatore in questione è attualmente tra le fila del Girona

Arnau Martinez nel mirino del Napoli

Dopo aver preso Miguel Gutierrez, il Napoli sembra intenzionato a prelevare dal Girona anche quello che nella scorsa stagione era il suo “gemello”. Si tratta di Arnau Martinez, terzino destro che tra è nel giro della prima squadra spagnola da anni, ma che nelle giovanili ha giocato anche con il Barcellona.

Infatti, prima di passare alla sua attuale squadra, e fare tutto l’iter verso i professionisti, ha passato qualche periodo nella cantera blaugrana. Il giovane può giocare sulla fascia destra, al contrario di Miguel Gutierrez che è invece un terzino sinistro.

La clausola può aiutare, ma attenzione…

Sul gioiellino spagnolo classe 2003 pende una clausola rescissoria da circa 14 milioni, che starebbe ingolosendo – e non poco – Antonio Conte e la squadra azzurra. Il giovane spagnolo sarebbe un’aggiunta potenzialmente di livello, considerando anche che hanno bisogno di qualcuno di decente su quella fascia per poter dare qualità ma anche numero.

Il rischio, però, è di farselo soffiare da qualche altra italiana visto il prezzo abbordabile e la concorrenza spietata. Sul giovane, difatti, ci sono anche Milan e Juventus che sicuramente ci proveranno durante il mercato di gennaio.