Napoli su un giovane seguito anche da un top club europeo

I partenopei starebbero seguendo da vicino l’evoluzione di un giovane talento italiano seguito anche da alcuni club che fanno la Champions League e che vorrebbero prenderlo per il futuro

Un talento azzurro, per il futuro azzurro

“È difficile. Tu vedi noi, non parlo degli altri, però sono arrivati sei-sette spagnoli ma io personalmente, assieme al direttore (Ludi ndr) ho cercato di portare più italiani possibili. Questo te lo giuro: abbiamo analizzato, visto quali calciatori potevamo portare per alzare il livello della squadra, anche giovani, ma è stata una fatica incredibile. Il giocatore top italiano gioca nell’Inter, nella Juve e questo livello è più difficile per noi”.

Parola di Cesc Fabregas, che ha parlato in una delle sue ultime conferenze come in Italia sia sempre più difficile trovare talenti italiani puri. Una classe che, purtroppo, tra i giocatori made in italy si è andata a perdere, specialmente con l’evoluzione di un calcio che sta diventando sempre più veloce. A provarci, però, oltre al Como c’è anche il Napoli che sta tentando di prendere un giovane.

Anche un top club europeo su di lui

Parliamo di Simone Iuliano, un cognome che in Serie A ha fatto scalpore con i colori bianconeri. Non sembrerebbero esserci parentele con l’ex difensore della Juventus, Mark Iuliano, ma intanto il nativo di Scafati di proprietà della Cavese potrebbe ritrovarsi a fare presto il grande salto. Il giovane, infatti, è stato visionato da vicino anche dal Benfica con il Napoli che vuole muoversi preventivamente sul classe 2007 per provare a renderlo un azzurro.