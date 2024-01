Napoli su Vranckx, possibile arrivo in prestito

I partenopei stanno sondando la possibilità di prendere l’ex giocatore del Milan come vice Anguissa

Periodo pessimo per il Napoli, che dopo aver sprecato gran parte di stagione sembra non essersi ancora ripreso. Al Torino oggi sono bastate le reti di Sanabria, Vlasic e Buongiorno per disintegrare le certezze dei partenopei che si sono ritrovati anche a perdere per espulsione Pasquale Mazzocchi. Dopo 4 minuti, infatti, l’ex Salernitana si è fatto espellere quasi ingenuamente.

I partenopei dovranno correre ai ripari, però, a centrocampo. Con la Coppa D’Africa ormai ai nastri di partenza serviranno altri giocatori lì in mezzo, visto che Anguissa partirà sicuramente con il suo Camerun. I partenopei starebbero sondando la possibilità di prendere un ex Milan.

Vrankcx piace

Il profilo in questione è quello di Aster Vranckx, belga classe 2002 che nella scorsa stagione ha militato tra le fila dei rossoneri. Quest’anno è rientrato al Wolfsburg, visto che il Milan non ha voluto riscattarlo, e ora potrebbe nuovamente tornare in Italia.

I partenopei hanno effettuato un sondaggio e sembrano intenzionati a provare a prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Il calciatore non sembra essere nei piani, almeno per il momento, dei tedeschi che lo cederebbero di buon grado nel caso in cui arrivasse l’offerta giusta. Sarebbe un possibile colpo a sorpresa, visto che i partenopei cercano qualcuno con quelle caratteristiche e sarebbero intenzionati ad attenzionare un profilo low cost. Vranckx sarebbe il profilo giusto che potrebbe anche unire giovinezza e caratteristiche richieste da Mazzarri. Un profilo che tornerebbe volentieri in Italia, specialmente dopo la deludente scorsa stagione.