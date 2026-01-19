Napoli su Zirkzee se va via Lucca. Sullo sfondo c’è Mbangula, attenzione su Beto

Il Napoli è molto attivo sul fronte calciomercato e nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità importanti sia in uscita che in entrata. La società azzurra sta valutando diverse operazioni per sistemare la rosa e offrire nuove soluzioni ad Antonio Conte

Le trattative dei partenopei

In uscita c’è soprattutto Lorenzo Lucca. L’attaccante non ha trovato lo spazio sperato e il club ha già dato il via libera alla sua cessione. Il Nottingham Forest è fortemente interessato e sta lavorando per portarlo in Premier League, con un’operazione che potrebbe chiudersi a breve. Ora la palla passa al giocatore, chiamato a decidere sul suo futuro.

Con la possibile partenza di Lucca, il Napoli si sta guardando intorno per rinforzare l’attacco. Uno dei nomi seguiti con attenzione è quello di Joshua Zirkzee, attaccante moderno e versatile, capace di giocare sia come punta centrale sia più arretrato. Un profilo che piace perché può dare qualità e movimento al reparto offensivo. Difficile, però, che arrivi: il Manchester United sembra chiudere alla sua cessione.

Un ex Juve tra gli osservati

Tra i nomi monitorati c’è anche Samuel Mbangula, giovane esterno offensivo che potrebbe rappresentare una soluzione interessante, soprattutto in ottica futura. Il Napoli valuta con attenzione il suo profilo, consapevole che potrebbe crescere molto in un ambiente come quello azzurro.

Da non escludere nemmeno la pista che porta a Beto, attaccante fisico e già con esperienza internazionale. Il suo nome resta sullo sfondo, ma potrebbe tornare d’attualità in caso di cambiamenti nelle trattative principali.