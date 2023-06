Napoli, subito un acquisto da 40 mln per Garcia: si tratta per l’erede di Zielinski

Rudi Garcia è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Ieri sera il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato il dopo Spalletti, allenatore con il quale è stato già programmato il prossimo mercato estivo.

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli vuole subito chiudere un acquisto importante per il nuovo allenatore. Dopo aver ufficializzato Giovanni Simeone, Aurelio De Laurentiis ha preparato cifre importanti, un’offerta da 30 milioni di euro, per acquistare il possibile erede di Piotr Zielinski: Gabri Vega. Il centrocampista è stato seguito per tutto l’inverno da Micheli e Mantovani e già ci sono stati diversi colloqui per stabilire le cifre dell’ingaggio.

Sarebbe stata già predisposta una bozza di contratto con uno stipendio di poco inferiore ai 2 milioni di euro, per cinque anni. Il Celta Vigo, però, richiede l’intero importo della clausola rescissoria per far partire il calciatore e pari a 40 milioni di euro.