Napoli, Sudakov irraggiungibile: rinnova con lo Shakhtar

Georgiy Sudakov emerge come uno dei talenti più promettenti, corteggiato da numerosi club europei, tra cui il Napoli. Tuttavia, secondo le ultime notizie riferite da Fabrizio Romano su X, l’ucraino sembra essere un obiettivo difficile da raggiungere per il club di De Laurentiis.

Scrive Romano: “Georgiy Sudakov sigla un nuovo contratto a lungo termine con lo Shakhtar Donetsk! L’accordo è stato raggiunto. Il nuovo accordo sarà valido fino a giugno 2029, includerà una clausola rescissoria del valore superiore a 100 milioni di euro”.

In ogni caso, il Napoli probabilmente cercherà di avviare trattative con lo Shakhtar, ma la squadra ucraina sembra essere poco propensa a ridurre in modo significativo le proprie richieste.

Allo stesso modo, la Juventus sta esplorando questa possibilità, ma sta incontrando difficoltà nel trovare spazio di manovra.

🚨🇺🇦 EXCL: Georgiy Sudakov agrees on new long term deal at Shakhtar Donetsk! Agreement has been reached.

New deal will be valid until June 2029.

❗️ Understand it will include release clause worth more than €100m.

One to watch in the summer, top talent on list of many clubs. pic.twitter.com/2OaLgipJSd

