Napoli, Suggestione Amrabat: i dettagli dell’affare

E’ ormai da qualche settimana che si vocifera riguardo la possibile uscita di Amrabat dai viola. La Fiorentina, infatti, ha praticamente sbloccato l’affare Vranckx e sembra essere intenzionata a cedere il centrocampista olandese.

L’arrivo di Sofyan Amrabat in maglia azzurra significherebbe regalare al mister Rudi Garcia un vero gioiellino a centrocampo che permetterebbe al Napoli di sostenere i ritmi dei vertici della classifica.

Da giorni, però, si ragiona sulla formula dell’investimento perché i partenopei sarebbero intenzionati a chiudere subito ma per il momento non sono soddisfatte le richieste della Fiorentina. Tra l’altro, come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sulle tracce del marocchino c’è anche il Manchester United.

LE CIFRE DELL’AFFARE

Manca ormai poco alla chiusura della sessione di mercato estiva e i viola non si sono ancora aperti a reali trattative. Commisso ha le idee chiare: per concludere l’affare i viola hanno fissato la cifra a 30 milioni di euro (anche in prestito con obbligo di riscatto). Ha anche fatto sapere che non verranno accettate offerte a ribasso e, soprattutto, presentate in extremis.