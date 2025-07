Napoli, suggestione Elmas per fine agosto? Conte ha sempre apprezzato l’ex azzurro

Suggestione Eljif Elmas. Potrebbe tornare a vestire la maglia azzurra già il prossimo agosto, siglando un clamoroso ritorno a Napoli. Al centro dell’attenzione di mister Antonio Conte, l’ex centrocampista del Napoli mira a diventare il jolly tattico perfetto per l’imminente stagione.

Elmas, classe 1999, è cresciuto nello Slavia Vardar e nel Rabotnički, approdando a Napoli nel luglio 2019 per circa 16 milioni di euro. Il macedone ha vissuto 143 presenze e 14 gol con gli azzurri, entrando nel vivo dello scudetto 2022‑23 e della Coppa Italia 2019‑20. Dopo l’exploit in Serie A, il trasferimento al Lipsia a inizio 2024 non ha mantenuto le aspettative: solo 16 presenze e zero gol, tanto che già a gennaio 2025 è finito in prestito al Torino, dove ha ritrovato feeling e incisività con 4 reti in 13 gare.

Conte, noto estimatore di calciatori duttili, vede in Elmas l’arma perfetta: capace di giocare da mezzala, esterno e persino seconda punta, l’ex Napoli si adattabile ai vari moduli conteiani (4-3-3-, 3‑4‑3, 3‑5‑2). La sua esperienza in Serie A, unita alla tenacia mostrata al Torino, lo rendono un’opzione di grande valore sia in mediana che in attacco.

Nelle prossime settimane, il Napoli potrebbe imbastire una trattativa a titolo temporaneo con diritto di riscatto, sfruttando la formula già apprezzata in precedenza. Il Lipsia – che nel gennaio 2024 ha investito circa 23‑25 milioni sul macedone – potrebbe essere propenso al prestito. Elmas, dal canto suo, desidera un rientro in un contesto competitivo e ambizioso, come già ribadito nei mesi passati: “Napoli e la sua gente saranno sempre nel mio cuore” .