Napoli, sui social le prime bocciature per Lang: Conte è convinto delle qualità del suo attaccante

L’avventura di Noa Lang con la maglia del Napoli non è iniziata nel migliore dei modi. L’esterno olandese, arrivato in estate tra grandi aspettative, sta trovando poco spazio nelle rotazioni di Antonio Conte, complice anche il recente cambio di modulo che ha ridotto le soluzioni offensive sulle corsie. Fino a questo momento, infatti, Lang è il meno utilizzato tra gli acquisti estivi del club azzurro.

Sui social, non sono mancate le critiche di alcuni tifosi, che iniziano a considerare l’olandese un mezzo flop, soprattutto a fronte dell’investimento economico sostenuto dal presidente De Laurentiis. Eppure, le qualità tecniche e l’estro dell’ex Bruges sono note a tutti: dribbling, velocità e capacità di creare superiorità numerica restano armi preziose in un campionato lungo e competitivo come la Serie A.

Conte, da parte sua, non ha alcuna intenzione di bocciare il giocatore. Il tecnico leccese, noto per la sua attenzione alla disciplina tattica, è convinto che Lang abbia solo bisogno di tempo per adattarsi ai suoi meccanismi e per crescere anche dal punto di vista caratteriale. L’allenatore lo osserva con grande attenzione in allenamento, certo che il suo momento arriverà presto.

L’obiettivo del Napoli è quello di rimanere competitivo su tutti i fronti, e in questo contesto Lang potrà diventare un valore aggiunto nel corso della stagione. Se saprà mettere il proprio talento al servizio della squadra e guadagnarsi la fiducia del mister, il riscatto potrebbe essere dietro l’angolo.