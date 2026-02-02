Napoli, sul gong finale arriva il terzo acquisto ufficiale del mercato invernale

Il Napoli piazza il colpo sul gong finale del mercato invernale e guarda con decisione al futuro. Alle ore 20, infatti, il club partenopeo ha depositato il contratto di Milton Pereyra, attaccante classe 2008 proveniente dal Boca Juniors, che diventa così l’ultimo acquisto della sessione invernale. Un’operazione in prospettiva che conferma la linea tracciata dalla società azzurra, sempre più attenta ai giovani talenti internazionali. Pereyra rappresenta il terzo innesto del mercato di gennaio, dopo gli arrivi di Giovane e Alisson, e si inserisce nel progetto di rafforzamento del settore giovanile e della squadra Primavera, con uno sguardo già rivolto al medio-lungo periodo.

Negli ultimi mesi, in Argentina, Milton Pereyra è stato spesso impiegato come centravanti di riserva alle spalle di Pineyro, attaccante classe 2007 molto stimato anche nell’ambiente della nazionale giovanile argentina.

Nonostante il minutaggio limitato, Pereyra ha attirato l’attenzione degli osservatori per la sua struttura fisica, il senso del gol e la capacità di lavorare per la squadra, qualità che hanno convinto il Napoli ad affondare il colpo proprio nelle ultime ore di mercato.

Ora per il giovane attaccante argentino inizia una nuova avventura in Europa. Il Napoli lo accoglie con l’obiettivo di accompagnarne la crescita passo dopo passo, consapevole di aver messo le mani su un profilo. Solo il futuro dirà se il Napoli ha preso un talento.