Napoli sulle tracce del talento monegasco. Piace anche a Juventus e Roma

Le big italiane hanno un nuovo nome in lista per le prossime sessioni di mercato. Si tratta di Maghnes Akliouche, talento mongasco classe 2002 che si sta mettendo in mostra in Champions League.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb l’esterno offensivo ha già messo a segno due gol e un assist in sole quattro presenze tra Champions League e campionato.

NON SOLO IL NAPOLI: JUVENTUS E ROMA SONDANO IL TERRENO

Stando alle ultime indiscrezioni, Maghnes Akliouche ha già conquistato diversi parerei favorevoli in Italia, e non solo. Dalla sua parte conta già una doppietta decisiva nel finale di partita contro il Brest.

In Italia, il centrocampista piace al Napoli che nelle prossime sessioni di mercato potrebbe tentare il colpo. Juventus e Roma hanno già sondato il terreno ma non se ne è fatto nulla, i giallorossi hanno virato su Matias Soulé.

In Europa, invece, a seguirlo con attenzione ci sono Atletico Madrid e PSG, ma non è da escludere che anche dalla Premier possano arrivare offerte importanti nei prossimi mesi.