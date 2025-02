Napoli sulle tracce di Mahamadou Doumbia: il talento maliano per l’estate

Nonostante il big match alle porte contro l’Inter, le notizie sul calciomercato del Napoli non si fermano. Con Antonio Conte alla guida, il club partenopeo vuole alzare il livello della squadra e individuare profili giovani e talentuosi in grado di fare la differenza. Tra i nomi che emergono in questi giorni, spicca quello di Mahamadou Doumbia, giovane centrocampista dell’Anversa.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, il Napoli sarebbe tra le squadre che stanno monitorando attentamente il giocatore maliano. Giovanni Manna, dirigente del club azzurro, è sulle tracce del classe 2004, che sta attirando su di sé l’interesse di diverse società europee. La concorrenza è alta e per questo motivo il Napoli potrebbe decidere di accelerare le trattative per evitare di farsi soffiare il talento. Konur ha pubblicato un Tweet ieri sera: “Napoli, Sevilla, Everton and Brighton are monitoring the situation of Antwerp’s Malian midfielder Mahamadou Doumbia. The Belgian club have set a price tag of around 10/15 million euros for Doumbia.”

Doumbia si sta mettendo in mostra con la maglia dell’Anversa, squadra belga in cui ha già collezionato 18 presenze in stagione, segnando tre reti. Nonostante il suo ruolo principale sia quello di centrocampista, il giovane calciatore ha dimostrato di avere buone doti offensive, aumentando così il proprio valore sul mercato. Il suo stile di gioco lo rende un elemento interessante per il centrocampo azzurro.

Nel corso della sua carriera, Doumbia ha ricoperto anche il ruolo di trequartista, dimostrando grande versatilità tattica. Proprio questa sua capacità di adattarsi potrebbe rivelarsi utile per il Napoli, che potrebbe impiegarlo come alternativa a McTominay. La società azzurra sta quindi valutando con attenzione il suo profilo per un eventuale inserimento nella rosa della prossima stagione.

Al momento, si tratta solo di voci di mercato e ipotesi strategiche, ma il forte interesse del Napoli per Doumbia lascia intendere che il club stia già pianificando con cura le prossime mosse. Il calciomercato estivo sarà decisivo per capire se il giovane talento maliano vestirà la maglia azzurra nella prossima stagione.