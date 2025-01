Napoli super a Bergamo anche senza Kvara: facile immaginare la reazione dell’ex attaccante partenopeo

Khvicha Kvaratskhelia ha lasciato Napoli e i suoi compagni da qualche giorno. Già la precedente partita, come rivelato da Manna, il calciatore si era reso indisponibile per accelerare la trattativa con il PSG e ‘costringere’ la società partenopea a cederlo al club francese per 70 milioni di euro più bonus.

Nonostante ciò, i suoi compagni di squadra hanno interpretato al meglio la partita contro l’Atalanta e portato a casa tre punti importanti in un campo molto difficile come quello di Bergamo. Ma, come avrà reagito l’ex calciatore del Napoli alla bella vittoria di Bergamo e soprattutto all’accoglienza riservata dai tifosi a Capodichino?

NAPOLI SUPER A BERGAMO, LA SQUADRA DI ANTONIO CONTE E’ RIUSCITA A SUPERARE LA PARTENZA DI KVARA A GENNAIO: LA VERA FORZA E’ IL GRUPPO CHE SI E’ CREATO

Sicuramente il calciatore continuerà ad essere un tifoso del Napoli e guardare da lontano le gesta dei suoi compagni. Sarà rimasto stupito dalla foga messa in campo dalla squadra di Antonio Conte e soprattutto per quanto successo al ritorno a Napoli. Un’accoglienza che ha ricordato i tempi dello Scudetto di Luciano Spalletti. Probabilmente, Kvara, avrebbe voluto esserci anche lui in quel pullman.